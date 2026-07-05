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Mueren cochinitos calcinados en incendio

Por Redacción

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Mueren cochinitos calcinados en incendio
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      Matehuala.- Personal de la Policía Municipal en coordinación con Bomberos realizó trabajos y maniobras para sofocar un incendio en un criadero de cerdos ubicado sobre las calles Palmarito y Pinos, en la colonia Ojo de Agua, durante la madrugada del sábado, donde murieron calcinados siete cerdos.

      Los hechos se generaron la madrugada del sábado, cuando a través del número de emergencias reportaron a los Bomberos un incendio en un criadero de cerdos, ubicado en la calle Palmarito, en la colonia Ojo de Agua, por lo que acudieron los elementos de la corporación para brindar auxilio.

      Al lugar acudieron los elementos de Bomberos y oficiales de la Policía Municipal para apoyar a esta corporación de auxilio, acordonaron el área para evitar el paso de personas y vehículos. 

      Los tragahumo estuvieron trabajando arduamente para controlar el fuego y evitar que se expandiera por la zona, después de varios minutos lograron apagar el incendio.

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      Al momento de sofocar el fuego y remover los escombros se localizaron por lo menos siete cerdos calcinados y otros más en mal estado debido a los efectos del fuego. 

      Se desconoce cuál fue la causa del incendio. No hubo víctimas humanas.

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