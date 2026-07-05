Llama Panteones a regularizar las tumbas a perpetuidad

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CIUDAD VALLES.- Abre la posibilidad la dirección de Panteones para que los titulares de las perpetuidades en los panteones renueven sus registros y pongan en orden sus tumbas de familiares que fueron sepultados.

Nancy Cuéllar Hernández, titular de los Cementerios públicos de la ciudad aclaró que las perpetuidades no se tocan, el trámite que se tiene que hacer es el de actualización de los titulares de los terrenos para los túmulos, ya que ha habido casos de abandono completo de la tumba o de pleitos familiares por la inhumación de un pariente en un espacio ya ocupado, que con ese trámite se pueden evitar.

Comentó que el papeleo tiene un costo de 1 mil 174 pesos, para que el titular pueda tener derechos sobre ese terreno que suele ser motivo de discordia entre familiares.