Alumnos de UASLP sufren picaduras de tábanos o jejenes

Provocan una incisión en la piel y chupan la sangre

Por Redacción

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Alumnos de UASLP sufren picaduras de tábanos o jejenes

CIUDAD VALLES.- Reportan picaduras de tábanos a estudiantes de la Facultad de Estudios Profesionales de la UASLP en Valles.

En estos días, ha habido quejas en redes sociales sobre picaduras dolorosas de insectos minúsculos y un grupo de jóvenes del campus de la Universidad que han sido atacados dieron a conocer las lesiones que sufren.

Alejandro Aguilar Fernández, medioambientalista de Valles, dijo que estos insectos son dípteros, se les conoce como tábanos, aunque en la región se les conoce como jejenes y tienen un órgano “cortador”, que hace una incisión en la piel -y que causa dolor-, para luego usar la labela (especie de esponja), con la que chupan la sangre.

Aunque transmiten enfermedades, como el Zika o incluso la encefalitis, estos padecimientos tendría que portarlos el insecto, luego de picar a una persona enferma.

Los tábanos suelen criarse en zonas húmedas, arenosas o de tierra vega, parecidas al suelo de las márgenes de arroyos o ríos, pero son un peligro. 

