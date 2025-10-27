Pide PC extremar precauciones con el uso de pirotecnia

Ante el aumento de celebraciones religiosas y tradicionales durante el mes de octubre, como la festividad de San Judas Tadeo, la Dirección Municipal de Protección Civil reforzó los operativos de supervisión e hizo un llamado a la población a tramitar los permisos correspondientes para la quema de pirotecnia, con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los asistentes.

El encargado de despacho de la dependencia, Alejandro Polanco Acosta, informó que se llevan a cabo inspecciones permanentes y regulares en los puntos donde se realizan eventos pirotécnicos, además de la aplicación de protocolos de seguridad estrictos para verificar que las actividades cumplan con la normatividad vigente.

El funcionario destacó que la falta de permisos o el uso inadecuado de materiales explosivos puede derivar en sanciones económicas o en la clausura inmediata de los eventos, por lo que insistió en la importancia de cumplir con los requisitos establecidos. También subrayó que la seguridad de la población es una prioridad para la dependencia, especialmente durante estas fechas, cuando se incrementa el uso de pirotecnia en toda la capital.

Polanco Acosta reiteró la necesidad de fomentar una cultura de prevención y responsabilidad, recordando que los permisos se pueden tramitar directamente ante la Dirección Municipal de Protección Civil, y que cualquier irregularidad o quema ilegal puede reportarse al número 444 815 83 18.

La regidora Maritza Jenith Vázquez informó que está por presentar una propuesta para regular la venta de pirotecnia en la capital potosina.