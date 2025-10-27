Caen dos por el robo al Louvre

París, Fra.- Al cumplirse justo una semana del impactante robo en el Louvre, la Fiscalía francesa confirmó la detención de dos hombres sospechosos de haber formado parte del comando de cuatro personas que perpetró el asalto, si bien las joyas sustraídas siguen sin ser recuperadas.

La fiscal Laure Beccuau indicó que se comunicará información adicional al término de la fase de detención provisional de los dos sospechosos, que puede durar hasta 96 horas.

La primera detención ocurrió en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, alrededor de las 22.00 horas (20.00 horas GMT), cuando el sospechoso en cuestión trataba de abandonar Francia en dirección presuntamente a Argelia.

Esa misma noche ocurrió la otra detención, de la que se filtraron menos detalles, en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París.

El ADN fue crucial para su identificación, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación a la cadena pública Franceinfo, ya que en la escena del robo se habían encontrado trazas del ADN de los arrestados y ambos eran individuos en el radar de la policía por sus antecedentes delictivos.

Ya el jueves pasado la Fiscalía había confirmado que se habían podido recuperar más de 150 muestras de ADN, papilares y otras pruebas que se estaban analizando para tratar de localizar a los ladrones.

Los dos capturados, de unos 30 años, fueron trasladados a la sede de la policía judicial parisina (en el distrito XVII de la capital) y en el marco de esta investigación se les acusaría de delitos de robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos.

Los cargos podrían aumentar de gravedad en el caso de que hayan contribuido a la destrucción de las joyas (por ejemplo, de cara a vender sus componentes por separado).

Pese a estas detenciones, por el momento no hay noticias del paradero de las joyas, que fueron sustraídas en una operación relámpago perpetrada en cuestión de minutos en la Galería Apolo del Louvre -que es el museo más visitado del mundo- el pasado domingo por la mañana. Están valoradas económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable ya que pertenecían a la Corona francesa.