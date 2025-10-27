logo pulso
Huracán Melissa llega a categoría 4

Se advierte de inundaciones por lluvias en Jamaica y Haití

Por AP

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
Kingston, Jamaica.- El huracán Melissa se fortaleció el domingo a la categoría 4 y los meteorólogos advirtieron que podría intensificarse a la 5, mientras provocaba lluvias torrenciales y amenazaba con causar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluidos Haití y Jamaica.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) agregó que es probable que Melissa llegue a la costa sur de Jamaica como un huracán de gran magnitud a última hora del lunes o el martes por la mañana, e instó a los jamaicanos a buscar refugio de inmediato.

“Las condiciones (en Jamaica) van a empeorar rápidamente”, advirtió Jamie Rhome, subdirector del NHC. “Prepárense para enfrentar esto durante varios días”.

El centro de Melissa estaba a unos 185 kilómetros (115 millas) al sur-suroeste de Kingston, Jamaica, ya unos 470 km (295 millas) al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba, el domingo por la noche. Tenía vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora (145 millas por hora), y se movía hacia el oeste a 7 km/h (5 mph), según el NHC.

Se prevé que Melissa deje caer hasta 76 centímetros (30 pulgadas) de lluvias en Jamaica y el sur de La Española —la isla que comparten Haití y la República Dominicana—, agregó el centro de huracanes. Algunas áreas podrían recibir hasta 101 centímetros (40 pulgadas) de lluvia.

Se prevé que el meteoro esté cerca o sobre Cuba el martes por la noche, donde podría arrojar hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de lluvia, antes de moverse hacia las Bahamas el miércoles.

El gobierno cubano emitió una alerta de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. También anunció una alerta de tormenta tropical para la provincia de Las Tunas.

