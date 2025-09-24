Rechaza Irán hablar de programa nuclear

VIENA.- El líder supremo de Irán rechazó el martes entablar negociaciones directas con Estados Unidos sobre el programa nuclear de su país, lo cual cerraría la puerta a un último esfuerzo para detener la reimposición de sanciones de las Naciones Unidas sobre Teherán.

Es probable que las declaraciones del ayatolá Ali Jamenei, transmitidas por la televisión estatal iraní, limiten cualquier posible acercamiento a Estados Unidos por parte del presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien se encuentra en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, mantuvo reuniones con diplomáticos de Francia, Alemania y RU sobre la reimposición de las sanciones, que volverán a entrar en vigor el domingo.

Las conversaciones con Estados Unidos representan “un callejón sin salida absoluta”, dijo Jamenei.

“Estados Unidos anunció de antemano el resultado de las conversaciones”, añadió. “El resultado es el cierre de las actividades nucleares y del enriquecimiento (de uranio).

Esto no es una negociación. Es un dictado, una imposición”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, describió la posibilidad de llegar a un acuerdo con Irán como “extremadamente escasa” incluso antes de los comentarios de Jamenei, informó la agencia de noticias alemana dpa.