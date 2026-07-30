Amplían horario de terapias en el CRI

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CIUDAD VALLES.- El Centro de Rehabilitación Integral (CRI) aumentó su horario de terapias hasta las seis de la tarde, de acuerdo con la directora de este centro, Gabriela Curiel Soto.

La funcionaria explicó que este horario que se agrega al habitual de ocho de la mañana a tres de la tarde, será atendido por fisiatras contratados de manera adicional, con la finalidad de alcanzar a atender a los que requieren de terapia física, para poder recuperar su salud.

Informó que el 60 por ciento de los que son atendidos son personas de la tercera edad o pacientes que sufrieron algún accidente, quienes superan a los que tienen una discapacidad congénita.

Este horario ampliado ya comenzó a operar y está abierto a la población en general, con la finalidad de rehabilitarlos y extender su buena calidad de vida, que es importante para quienes sufren alguna discapacidad.

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