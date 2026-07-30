logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Amplían horario de terapias en el CRI

Por Redacción

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
A
Amplían horario de terapias en el CRI
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- El Centro de Rehabilitación Integral (CRI) aumentó su horario de terapias hasta las seis de la tarde, de acuerdo con la directora de este centro, Gabriela Curiel Soto.

      La funcionaria explicó que este horario que se agrega al habitual de ocho de la mañana a tres de la tarde, será atendido por fisiatras contratados de manera adicional, con la finalidad de alcanzar a atender a los que requieren de terapia física, para poder recuperar su salud.

      Informó que el 60 por ciento de los que son atendidos son personas de la tercera edad o pacientes que sufrieron algún accidente, quienes superan a los que tienen una discapacidad congénita.

      Este horario ampliado ya comenzó a operar y está abierto a la población en general, con la finalidad de rehabilitarlos y extender su buena calidad de vida, que es importante para quienes sufren alguna discapacidad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Súmate a la carrera con causa
      Súmate a la carrera con causa

      Súmate a la carrera con causa

      SLP

      Jesús Vázquez

      Se busca recaudar fondos para la cirugía de Bianka

      Motociclista resulta lesionado tras choque
      Motociclista resulta lesionado tras choque

      Motociclista resulta lesionado tras choque

      SLP

      Redacción

      Realizan tamizajes a los ancianitos de la Casa Hogar
      Realizan tamizajes a los ancianitos de la Casa Hogar

      Realizan tamizajes a los ancianitos de la Casa Hogar

      SLP

      Carmen Hernández

      Se les checó la presión arterial, glucosa y el estado nutricional

      Emotivo adiós a agentes estatales
      Emotivo adiós a agentes estatales

      Emotivo adiós a agentes estatales

      SLP

      Miguel Barragán