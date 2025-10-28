Anuncian cierres viales para el viernes

CIUDAD VALLES.- Anunció el Ayuntamiento que cerrarán el bulevar a partir de las seis de la tarde del viernes 31 de octubre por el desfile de Xantolo.

El cierre del bulevar será desde Manuel José Othón (Office Depot) a la calle Blas Escontría (la esquina de Telmex) y se hará a partir de las seis de la tarde, debido a que comenzará poco después el desfile de comparsas y de participantes de los días de muertos o Xantolo en Valles, organizado por el Gobierno municipal.

El viernes también cerrarán las calles Tamaulipas, donde se concentrarán los contingentes, la calle Hidalgo, dónde caminarán y las perpendiculares a ésta.

El cierre en el bulevar durará hasta que el último contingente entre a la calle Hidalgo.

