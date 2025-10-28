logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GACELAS AUDACES!

Fotogalería

¡GACELAS AUDACES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Anuncian cierres viales para el viernes

Por Redacción

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Anuncian cierres viales para el viernes

CIUDAD VALLES.- Anunció el Ayuntamiento que cerrarán el bulevar a partir de las seis de la tarde del viernes 31 de octubre por el desfile de Xantolo. 

El cierre del bulevar será desde Manuel José Othón (Office Depot) a la calle Blas Escontría (la esquina de Telmex) y se hará a partir de las seis de la tarde, debido a que comenzará poco después el desfile de comparsas y de participantes de los días de muertos o Xantolo en Valles, organizado por el Gobierno municipal. 

El viernes también cerrarán las calles Tamaulipas, donde se concentrarán los contingentes, la calle Hidalgo, dónde caminarán y las perpendiculares a ésta. 

El cierre en el bulevar durará hasta que el último contingente entre a la calle Hidalgo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ampliarán panteón de Villa Juárez
Ampliarán panteón de Villa Juárez

Ampliarán panteón de Villa Juárez

SLP

Carmen Hernández

Ya se adquirió predio aledaño

Erogó el DIF 13 mil pesos diarios en apoyos sociales
Erogó el DIF 13 mil pesos diarios en apoyos sociales

Erogó el DIF 13 mil pesos diarios en apoyos sociales

SLP

Redacción

En traslados, apoyos funerarios, medicamentos y aparatos

Aumenta abandono de mascotas
Aumenta abandono de mascotas

Aumenta abandono de mascotas

SLP

Carmen Hernández

Legalidad de sede del PRI, en duda
Legalidad de sede del PRI, en duda

Legalidad de sede del PRI, en duda

SLP

Redacción