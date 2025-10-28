logo pulso
Legalidad de sede del PRI, en duda

Por Redacción

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Legalidad de sede del PRI, en duda

CIUDAD VALLES.- La presidenta del PRI estatal, Sara Rocha Medina dijo que ella no va a volver a hablar del tema de la falta de propiedad legal de su partido sobre el edificio que se encuentra en Pedro Antonio Santos, sede del partido. 

Comentó que es la última vez que toca el tema sobre la propiedad del terreno en el que está asentado el PRI, en Pedro Antonio Santos y que, la también presidenta del tricolor manifestó que sí es de su propiedad, aunque después aceptó que falta una de cuatro firmas de los dueños originales, la familia Esper, por recabar para cerrar con el trámite. 

Manifestó que ella se encargará de hablar con el elemento familiar que falta para terminar con el tema y tan es suyo que este domingo hicieron su reencuentro priista en ese lugar. 

Hace más de una década, el actual secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras denunció ante el Tribunal Electoral al PRI por haber sido opaco en los gastos de construcción del inmueble y, peor aún, en caso de que no fuera el PRI dueño del terreno, entonces podría configurarse un desvío de recursos públicos.

 sobre un predio que tiene dueños originales.

