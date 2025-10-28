Aumenta abandono de mascotas
RIOVERDE.- Aumenta el abandono de mascotas, en lo que va de la semana van 6 las que fueron dejadas tiradas en las calles en diversos sectores de la ciudad.
La Rescatista Independiente Mari Mancilla, dijo que es preocupante el alto índice de mascotas que han sido abandonados por sus dueños, los tienen amarrados, no están protegidas de las inclemencias del tiempo y en ocasiones no son ni alimentadas.
Señaló que en esta semana recibió 6 reportes de mascotas abandonadas, en la entrada a la localidad de Adjuntas, las que fueron rescatadas para evitar sufrieran algún accidente.
Indicó que se cuenta con algunas mascotas para entregarlas en adopción, solo es cuestión que firmen una carta responsiva quienes estén interesados en ellas, finalizó.
