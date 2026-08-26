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Aplican operativo de SCT en Matehuala

Retiraron camionetas que trasladaban habitantes de NL que no traían permiso

Por Jesús Vázquez

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Aplican operativo de SCT en Matehuala
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      MATEHUALA.- Decenas de habitantes del sur de Nuevo León que acudieron a Matehuala para realizar sus compras se vieron afectados tras operativo realizado por personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quienes con apoyo de elementos de la Guardia Civil Estatal se llevaron las camionetas tipo Van que los trasladaban.

      El despliegue se llevó a cabo en calles de la zona centro, donde fueron detenidas varias camionetas tipo Van que habitualmente son utilizadas para trasladar a habitantes de comunidades como La Hierba, Santa Rita, Los Medina, Santa Ana y Las Margaritas hacia Matehuala.

      De acuerdo con la información recabada, durante la revisión se solicitó a los conductores acreditar los permisos correspondientes para prestar el servicio de transporte. Al no contar con la documentación requerida, los pasajeros tuvieron que descender de las unidades, mientras éstas eran retiradas mediante grúas.

      La situación generó preocupación entre los usuarios, quienes señalaron que este medio de transporte ha sido utilizado durante más de 20 años para trasladarse hasta Matehuala, principalmente para adquirir alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad. Los afectados manifestaron que, ante el retiro de las unidades, tuvieron que buscar por su cuenta alternativas para regresar a sus comunidades, algunas de ellas ubicadas a varios kilómetros de esta ciudad.

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      El operativo reavivó además el reclamo de los usuarios, quienes consideran que antes de retirar las unidades debería buscarse una solución que garantice el derecho de las comunidades a contar con una opción de transporte accesible y segura.

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