Aplican operativos de seguridad en parajes

RIOVERDE.- Se están aplicando operativos de vigilancia en los parajes turísticos, lo que se busca es garantizar la seguridad a los turistas de diversos estados de la República; oficiales de Seguridad Pública Municipal vigilan los lugares turísticos como la Media Luna, Los Peroles y San Sebastián, entre otros.

Se busca garantizar la seguridad de los visitantes que provienen de Aguascalientes, México y Puebla, entre otros estados, sin embargo, en este fin de semana, personal trabajó de manera coordinada con las autoridades ejidales y realizó recorridos de supervisión en diversos sitios, como el parque estatal Media Luna, uno de los lugares más concurridos por los turistas.

Así mismo, se dialogó con el comisariado ejidal, José Andrés Sánchez, para coordinar acciones preventivas y reforzar la vigilancia en beneficio de los turistas.