Arranca campaña contra el dengue

MATEHUALA.- La Jurisdicción Sanitaria Número II arrancó la Segunda Jornada Nacional de la Lucha contra el Dengue, la cual se realizará el 11 al 17 de agosto.

Se busca informar y prevenir a los habitantes del Altiplano sobre esta enfermedad, y cómo se puede evitar adquirirla.

La Jurisdicción Sanitaria está concientizando a la población para combatir el dengue con acciones simples como: mantener patios limpios, barrer, controlar criaderos de animales, y desyerbar las zonas, sacar de la casa latas, botellas, llantas y no tener cubetas llenas de agua por mucho tiempo, envases y cualquier recipiente que acumule agua, para evitar nidos de moscos.

Se pide a la población tener precaución con los zancudos, ya que el dengue es una enfermedad muy peligrosa, por lo que se recomienda no automedicarse, acudir con el médico en caso de sentirse mal; entre los síntomas se encuentra la fiebre, dolor de ojos, dolor muscular y articulaciones sarpullido o sensación de comezón, y ante esta situación se debe de tener reposo, hidratación, controlar la fiebre y sobre todo recibir atención médica.

A lo largo de esta semana, la Jurisdicción Sanitaria Número II estará colocando carteles informativos en la zona que les corresponde, así como repartir folletos de prevención y pláticas para los ciudadanos, pues hay que protegerse y evitar esta enfermedad que suele darse por los piquetes de zancudos.