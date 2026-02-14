Aumenta venta de jabones artesanales
RIOVERDE.- Se incrementa la venta de jabones artesanales para el cuidado de la piel que son elaborados por parte de personas emprendedoras, que está rindiendo efecto.
Lizeth Guadalupe Guevara dio a conocer que recién emprendió el negocio de elaboración de jabones con miel de abeja, proyecto que es una herencia de la familia.
El jabón artesanal que produce ayuda a la piel a hidratarse, rejuvenece la piel, es de diversos aromas, pero tiene el mismo efecto, según la tendencia de quien lo compra.
Este producto que elabora tiene un costo de 20 a 80 pesos, los que más se venden son de avena y miel natural, aunque hay de otros olores y productos de su elaboración.
Hizo un llamado a la población a consumir lo que está elaborado con productos de calidad, para detonar su proyecto emprendedor.
