Aumenta venta de jabones artesanales

Por Carmen Hernández

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Aumenta venta de jabones artesanales

RIOVERDE.- Se incrementa la venta de jabones artesanales para el cuidado de la piel que son elaborados por parte de personas emprendedoras, que está rindiendo efecto.  

Lizeth Guadalupe Guevara dio a conocer que recién emprendió el negocio de elaboración de jabones con miel de abeja, proyecto que es una herencia de la familia. 

El jabón artesanal que produce ayuda a la piel a hidratarse, rejuvenece la piel, es de diversos aromas, pero tiene el mismo efecto, según la tendencia de quien lo compra. 

Este producto que elabora tiene un costo de 20 a 80 pesos, los que más se venden son de avena y miel natural, aunque hay de otros olores y productos de su elaboración. 

Hizo un llamado a la población a consumir lo que está elaborado con productos de calidad, para detonar su proyecto emprendedor.

