Aumentan casos de abandono de ancianos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Hasta 80 reportes de ancianos en el abandono (a veces con familiares en la misma casa), recibe la Dirección de Atención al Adulto Mayor, a cargo de Aracely Vázquez Esparza.

La funcionaria dijo que aunque han tenido días de un reporte o máximo dos, el común denominador al mes es el de tener hasta cuatro caso diarios, es decir, en un mes forman hasta 80 expedientes de personas adultas mayores que sufren el abandono, a veces estando sus propios familiares en casa, lo que llama la atención las deshumanización de los familiares.

Refirió que una de las nuevas modalidades que han encontrado es que los ancianos, aun viviendo junto a sus parientes jóvenes, están en condiciones lamentables, lo que deja mucho que desear del amor que le tienen sus hijos a los papás.

La intervención de su dirección es mediante acuerdos, pero reconoció que conforme pasa el tiempo, han encontrado más casos de abandono como los descritos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí