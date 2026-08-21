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Baja afluencia turística durante las vacaciones

Por Carmen Hernández

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Baja afluencia turística durante las vacaciones
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      RIOVERDE.- En esta temporada vacacional que está a punto de concluir se quejan empresarios hoteleros que apenas registraron un 35% de ocupación, que para ser la mejor temporada del año, es para preocupar.  

      Empresarios del ramo hotelero dieron a conocer que no hubo la ocupación que se esperaba durante la temporada vacacional de verano. 

      Indicaron que tuvieron una baja afluencia, la mayoría de los turistas provenían de la Ciudad de México, Guanajuato, Monterrey, Saltillo y Querétaro, entre otros estados de la república. 

      Mencionaron que fueron pocos los días que estuvieron en Rioverde, porque su ruta era la huasteca potosina.  Mencionó que se percataron de una baja afluencia de visitantes en el mercado Cristóbal Colón.

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