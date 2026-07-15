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Baja el nivel del río Valles

Casi 1 metro por encima de la escala crítica

Por Miguel Barragán

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Baja el nivel del río Valles
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      CIUDAD VALLES.- El río Valles vuelve a tener turbiedad tras las lluvias, aunque con casi un metro por encima de la escala crítica.

      En afluente que alimenta a casi 200 mil vallenses presenta una profundidad de 1.38 metros, es decir, 98 centímetros por encima de la escala mínima, en lo que sería el tercer año lluvioso, luego de la sequía que comenzó a calar en la zona en 2018. 

      En la zona de Valles, el pasado domingo 12 de julio cayeron 55 milímetros de precipitaciones, lo que mantiene el río en un nivel óptimo, además de que se esperan más lluvias para los próximos días.

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