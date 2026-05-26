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Beca a jóvenes por trabajo comunitario

Por Redacción

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Beca a jóvenes por trabajo comunitario
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      CIUDAD VALLES.- Becarán a jóvenes de 12 a 29 años para que estudien o hagan servicio comunitario en sus colonias, de acuerdo con un nuevo programa del Gobierno federal.

      Bety Olivares, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito encabezó la segunda reunión para dar a conocer el programa Las y los jóvenes unen al barrio, dirigido a los que pasan por procesos de alta vulnerabilidad, por violencia, influencias perniciosas, abandono escolar, desapego familiar.

      Dijo que los jóvenes que se quieran incluir podrían recibir la beca de cuatro mil mensuales por hacer trabajo Comunitario de recuperación de espacios y ayuda vecinal, además de que parte de la beca servirá para que regresen a la escuela y hagan un deporte.

      Dijo que este programa es permanente y que quienes estén interesados deben acercarse a las jornadas de Territorios de Paz que se organizan cada semana en Valles. 

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