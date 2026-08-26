logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bomberos atiende 4 incendios simultáneos

Por Jesús Vázquez

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos atiende 4 incendios simultáneos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MATEHUALA.- El Cuerpo de Bomberos atendió cuatro incendios simultáneos, de los cuales dos se trataba de incendios en predios baldíos y los otros dos eran por quemas de basura que se salieron de control, por lo que llaman a evitar quema de basura. Por fortuna no hubo personas lesionadas,

      De acuerdo a información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, recibieron cuatro llamados de auxilio de diferentes sectores, donde les pidieron apoyo para acudir a controlar cuatro incendios en diferentes puntos de la ciudad, por lo que inmediatamente acudieron a verificar la veracidad de los reportes.

      Primeramente, les pidieron ayuda de la comunidad de Santa Ana de Abajo para la extinción del incendio de un predio en un área de aproximadamente tres metros por cinco metros. Los bomberos estuvieron trabajando arduamente para lograr controlar el fuego. Asimismo, recibieron otra llamada de auxilio, en la cual les avisaban que había un incendio en un predio baldío en la calle Hidalgo. Al llegar, vieron que era una quema de basura clandestina. Al lugar acudieron los bomberos y vieron que se trataba de una quema de basura; empezaron a controlar el fuego antes de que se saliera de control.

      Por otra parte, les reportaron otro incendio en la calle Río Nilo, en la colonia Las Cumbres, por lo que los bomberos rápidamente acudieron. Al llegar, vieron que se trataba de una quema de basura, la cual controlaron rápidamente. Asimismo, recibieron una llamada de auxilio donde les pedían apoyo para controlar el fuego en la avenida Roble, para la extinción de un incendio en un lote baldío.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Bryan de Jesús Mr. San Luis Absoluto
        Bryan de Jesús Mr. San Luis Absoluto

        Bryan de Jesús Mr. San Luis Absoluto

        SLP

        Carmen Hernández

        Concluyen eventos de la Fenapo en el PAO
        Concluyen eventos de la Fenapo en el PAO

        Concluyen eventos de la Fenapo en el PAO

        SLP

        Jesús Vázquez

        Investigan presunto abuso policiaco
        Investigan presunto abuso policiaco

        Investigan presunto abuso policiaco

        SLP

        Redacción

        En redes sociales desvirtúan el trabajo de los agentes, dice jefe policiaco

        Preparan operativos para el inicio de clases
        Preparan operativos para el inicio de clases

        Preparan operativos para el inicio de clases

        SLP

        Carmen Hernández

        Agentes vigilan las escuelas para evitar un atraco