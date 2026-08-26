Bomberos atiende 4 incendios simultáneos

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MATEHUALA.- El Cuerpo de Bomberos atendió cuatro incendios simultáneos, de los cuales dos se trataba de incendios en predios baldíos y los otros dos eran por quemas de basura que se salieron de control, por lo que llaman a evitar quema de basura. Por fortuna no hubo personas lesionadas,

De acuerdo a información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, recibieron cuatro llamados de auxilio de diferentes sectores, donde les pidieron apoyo para acudir a controlar cuatro incendios en diferentes puntos de la ciudad, por lo que inmediatamente acudieron a verificar la veracidad de los reportes.

Primeramente, les pidieron ayuda de la comunidad de Santa Ana de Abajo para la extinción del incendio de un predio en un área de aproximadamente tres metros por cinco metros. Los bomberos estuvieron trabajando arduamente para lograr controlar el fuego. Asimismo, recibieron otra llamada de auxilio, en la cual les avisaban que había un incendio en un predio baldío en la calle Hidalgo. Al llegar, vieron que era una quema de basura clandestina. Al lugar acudieron los bomberos y vieron que se trataba de una quema de basura; empezaron a controlar el fuego antes de que se saliera de control.

Por otra parte, les reportaron otro incendio en la calle Río Nilo, en la colonia Las Cumbres, por lo que los bomberos rápidamente acudieron. Al llegar, vieron que se trataba de una quema de basura, la cual controlaron rápidamente. Asimismo, recibieron una llamada de auxilio donde les pedían apoyo para controlar el fuego en la avenida Roble, para la extinción de un incendio en un lote baldío.

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