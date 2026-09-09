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Bomberos controlan incendio en El Grasero

Por Jesús Vázquez

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Bomberos controlan incendio en El Grasero
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      Matehuala.- El Cuerpo de Bomberos acudieron al predio denominado El Grasero, ubicado en la colonia 22 de Mayo, donde se reportó un fuerte incendio, por lo que inmediatamente se trasladaron al lugar para controlar el fuego, ya que se trata de un área extensa a la que acuden algunas personas para realizar ejercicio.

      De acuerdo con la información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, recibieron una llamada en la que reportaban un incendio en el predio denominado El Grasero, ubicado sobre la calle Lerdo de Tejada, en la colonia 22 de Mayo, por lo que inmediatamente acudieron a bordo de la unidad de Ataque Rápido.

      Al llegar al lugar, los elementos comenzaron de inmediato a combatir el fuego antes de que se propagara hacia otras áreas, ya que en El Grasero existe una gran cantidad de maleza y troncos secos, además de que algunas personas suelen acudir y dejar sus desechos en el lugar.

      Los bomberos trabajaron durante varios minutos para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera por una superficie mayor. Afortunadamente, el fuego logró ser controlado en cuestión de minutos y no alcanzó a propagarse por todo el predio. Tampoco se registraron personas lesionadas durante este incidente.

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      Los elementos de Bomberos hicieron un llamado a la población para evitar tirar basura en El Grasero y, sobre todo, no realizar quemas de desechos en este lugar, debido a que el fuego puede salirse de control rápidamente y provocar un incendio de mayores dimensiones.

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