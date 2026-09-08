logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Campaña para captar recursos para la UBR

Se requieren fondos para la compra de un discapataxi

Por Carmen Hernández

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Campaña para captar recursos para la UBR
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Arrancaron las actividades encaminadas a captar recursos por un monto de más de 500 mil pesos, para la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR). 

      Karina Quintero, presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia dio a conocer que iniciaron las actividades para captar recursos que requieren para la compra de un discapataxi, para la UBR. 

      En la unidad se atienden a 1,500 pacientes, la mayoría son de las comunidades.  

      También las familias de los adultos mayores han solicitado el apoyo para el servicio de traslado, para acudir a la terapia, porque tienen problemas de alguna fractura y resulta peligroso movilizarse. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Como parte de las actividades se tiene contemplado rifar 2 televisiones, un horno de microondas, bicicletas. 

      La meta es poder captar más de 500 mil pesos, es por ello que se invita a la ciudadanía en general para que se una a esta noble causa y cooperen.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Retiran publicidad de postes y banquetas
      Retiran publicidad de postes y banquetas

      Retiran publicidad de postes y banquetas

      SLP

      Redacción

      Operativo para reducir accidentes de motociclistas
      Operativo para reducir accidentes de motociclistas

      Operativo para reducir accidentes de motociclistas

      SLP

      Carmen Hernández

      Conductores no respetan Reglamento de Tránsito

      Hacen tik toks con cámaras de Alcaldía
      Hacen tik toks con cámaras de Alcaldía

      Hacen tik toks con cámaras de Alcaldía

      SLP

      Carmen Hernández

      Sistema de videovigilancia es manipulado, monitoreado en la oficina del Alcalde

      Bomberos capturan dos víboras
      Bomberos capturan dos víboras

      Bomberos capturan dos víboras

      SLP

      Redacción