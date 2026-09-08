Campaña para captar recursos para la UBR

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RIOVERDE.- Arrancaron las actividades encaminadas a captar recursos por un monto de más de 500 mil pesos, para la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR).

Karina Quintero, presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia dio a conocer que iniciaron las actividades para captar recursos que requieren para la compra de un discapataxi, para la UBR.

En la unidad se atienden a 1,500 pacientes, la mayoría son de las comunidades.

También las familias de los adultos mayores han solicitado el apoyo para el servicio de traslado, para acudir a la terapia, porque tienen problemas de alguna fractura y resulta peligroso movilizarse.

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Como parte de las actividades se tiene contemplado rifar 2 televisiones, un horno de microondas, bicicletas.

La meta es poder captar más de 500 mil pesos, es por ello que se invita a la ciudadanía en general para que se una a esta noble causa y cooperen.