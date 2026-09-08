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Tratarán casos de balaceras en la Mesa de Seguridad

Alertan a protegerse, si escuchan disparos

Por Redacción

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Tratarán casos de balaceras en la Mesa de Seguridad
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      CIUDAD VALLES.- Plantearán caso de balacera entre delincuentes y guardias civil

      es del sábado en la Mesa de Seguridad, de acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán.

      El funcionario dijo que los ciudadanos deben andar con prevención cuando se sepan casos de inseguridad como el del sábado, en el que hubo un policía estatal herido y un ciudadano que estaba sobre la plancha de estacionamiento de una empresa resultó fracturado por el impacto de bala recibido.

      Eso sin contar los daños que recibió la camioneta de otra ciudadana que pasaba por el lugar cuando comenzó la pelotera.

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      Mencionó que será tema principal en la Mesa de Seguridad, dado que han ocurrido casos similares en algunos puntos de la ciudad y que exigirán a las autoridades más acuciosidad en su labor.

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