Alumnos de Agronomía, sin aulas para estudiar
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CIUDAD VALLES.- Envían comunicado estudiantes de Agronomía del Tecn
ológico Nacional de México (TNM) en el que se quejan de no tener aulas para tomar clases en la institución.
Un breve comunicado de los estudiantes de esta carrera describe que desde el semestre pasado (hace tres meses les dijeron que tendrían listo su edificio) han estado sin el inmueble que fue recientemente inaugurado y que, primero no tenía agua y ahora no tiene red eléctrica, razón por la cual, tienen que llevar clases en el gimnasio-auditorio y en otras áreas incómodas.
Agregaron que el director Diego Bárcenas Torres no les ha querido recibir para expresarle estas quejas y ya montados en el encono, cuestionan el uso del recurso de las inscripciones, argumentando que se han usado para viajes de maestros más que para el beneficio de ellos y de sus aulas.
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Advirtieron que de ser ignoradas sus quejas, tomarán medidas más drásticas, con algunas acciones para ser atendidos.
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