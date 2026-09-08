Quema una camioneta; incendio fue provocado

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VILLA DE LA PAZ.- En el municipio presuntamente de manera intencional incendiaron un vehículo, hasta el momento se desconoce quién o quiénes fueron los responsables de provocar el siniestro; sin embargo, habitantes con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Matehuala, lograron controlar el fuego, afortunadamente no hubo personas lesionadas.

De acuerdo con la información proporcionada por la base operativa de Bomberos de Matehuala, recibieron una llamada de auxilio en la que les reportaban que un vehículo se encontraba incendiándose en la calle Morelos, en el municipio de Villa de la Paz, por lo que rápidamente acudieron al lugar.

Al llegar, observaron que un grupo de personas trataba de controlar el incendio, por lo que los tragahumo procedieron a apoyarlos, en cuestión de minutos lograron apagar el fuego, evitando que se extendiera y causara daños en los domicilios cercanos, de manera preliminar, se presume que el incendio fue provocado de forma intencional.

Gracias al apoyo de los habitantes y de Bomberos de Matehuala, el incendio fue controlado sin que se registraran personas lesionadas, solo costosos daños materiales en la camioneta que se quemó.

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