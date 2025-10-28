Buena respuesta a kermés pro Catedral

Matehuala.- Se llevó a cabo la Kermes Pro Catedral 2025 con gran éxito, acudió un gran número de personas para apoyar este magno evento el objetivo era recaudar fondos para continuar con la construcción de esta iglesia católica que es todo un icono de Matehuala.

Durante la Kermes se cerró el tramo de la calle Hidalgo desde Julián de los Reyes a Madero, hubo varias actividades a partir de las ocho de la mañana, una carrera atlética que tuvo una gran participación, posteriormente se estuvieron presentando varios eventos artísticos, con cantantes de Matehuala y grupos de danza.

También se realizó un torneo de futbol infantil a un lado de la Catedral, con niños el cual tuvo una excelente respuesta, así mismo se colocó un gran altar de muertos en honor al segundo obispo de Matehuala, Monseñor Lucas Martínez Lara, hubo venta de antojitos mexicanos, juegos de lotería, tómbola y muchas cosas más.

Por la noche, Don Julián Rubio cambio sus noches de danzón de los domingos y en vez de realizarlas en la Plaza de Armas, ahora fue en la Plaza Juárez, donde mucha gente se animó a bailar y a cooperar para la Catedral, también se colocó un palo encebado y para clausurarla, hubo una gran muestra de fuegos artificiales, próximamente el rector de la Catedra Gustavo Tapia, dará los resultados de este evento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí