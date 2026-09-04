Buscan regularizar vialidad en escuelas

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CIUDAD VALLES.- El regidor Jorge Martínez Flores dijo que propondrá puntos de acuerdo en los que se regularice la vialidad de calles en donde estén escuelas a dónde llega un parque vehicular muy intenso, sobre todo en horas pico.

Ante el problema de embotellamiento o taponamiento que suele haber cerca de escuelas en horarios de entrada y salida de los estudiantes, el edil indicó que hará propuestas para que no haya conflictos viales ni tampoco contratiempos que afecten a los ciudadanos que transitan por estas calles.

Mencionó que dentro de los temas a tratar estará el de las calles cerradas por escuelas, las dobles filas y la imposibilidad de pasar de otros conductores en horarios complicados y la disponibilidad de Tránsito a ese respecto.

Por lo que se analizará un programa para poder dar vialidad o crear vías alternas, sobre todo en los horarios de entrada y salida de los estudiantes.

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