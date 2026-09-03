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Alertan en Cobach 06 por acoso, adicciones y riesgos en redes

Personal de la Guardia Civil Estatal impartió pláticas preventivas

Por Pulso Online

Septiembre 03, 2026 12:38 p.m.
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Alertan en Cobach 06 por acoso, adicciones y riesgos en redes
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      CIUDAD VALLES.- Un total de 372 estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 06 participaron en una jornada sobre acoso escolar, uso responsable de redes sociales y prevención de adicciones, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).

      Las actividades estuvieron dirigidas a alumnos de primero y tercer semestre y fueron impartidas por personal de la Unidad de Prevención del Delito de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con el Departamento de Psicología del plantel.

      De acuerdo con la dependencia, las pláticas abordaron la identificación de situaciones de riesgo, la toma de decisiones y las medidas preventivas dentro y fuera del entorno escolar.

      En la jornada también participaron siete docentes, por lo que la cifra total de asistentes fue de 379 integrantes de la comunidad educativa.

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      La SSPC agregó que mantiene actividades de prevención en escuelas de las cuatro regiones del estado, así como el operativo "Juventud", mediante el cual elementos de seguridad tienen presencia en los accesos y salidas de algunos planteles durante los horarios de mayor afluencia.

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