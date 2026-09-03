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Buscan familias regularizar sus casas

Por Redacción

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Buscan familias regularizar sus casas
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      CIUDAD VALLES.- Hasta 200 casos de regularización de vivienda atiende el Instituto Municipal de la Vivienda (Inmuvi), de acuerdo con su titular, Angélica Martínez Ten Bloemendal.

      La funcionaria recomendó a los ciudadanos que viven sobre terrenos de los que no tienen ningún papel que dejen de invertir en pagos o en asociaciones que no las han resuelto nada.

      Comentó que hay alrededor de 200 personas a las que se les está apoyando con la regularización de sus predios, pero se han topado con casos entrampados con grupos en donde han estado engañados durante años o con el extremo contrario: gente que quiere que el Ayuntamiento le regularice para poder vender, cuestión que está por fuera de las facultades del Instituto.

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