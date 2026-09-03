Este sábado inician las fiestas de San Francisco de Asís

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Catorce.- El presbítero Ramiro de la Cruz informó que a partir de este 5 de septiembre empiezan las fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís, quien es venerado por miles de personas.

Comentó que a partir del sábado 5 de septiembre empezarán a llegar las peregrinaciones a Real de Catorce, tienen programadas cientos de peregrinaciones durante los meses de septiembre y octubre, muchas son de la región Altiplano, pero también hay peregrinaciones que vienen de otros estados de la República Mexicana, las fiestas patronales serán del 5 de septiembre al 1 de noviembre en honor de San Francisco de Asís.

La tradicional bajada de la imagen de San Francisco será el 20 de septiembre, en este evento religioso hacen un recorrido con la imagen por las principales calles del Pueblo Mágico.

Al término del recorrido, la imagen de San Francisco de Asís será colocada frente al altar.

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y no a los costados, como era costumbre.

Declaró que, a pesar de que aún no empiezan las fiestas patronales, ya están llegando miles de visitantes a la iglesia, por lo que aplicarán un dispositivo de seguridad especial en el templo para evitar cualquier accidente, pues todas las personas quieren acercarse para ver a la imagen, pedirle un milagro o agradecer algún milagro concedido.