logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Cabildo defenderá el suelo vallense del fracking

Proponen iniciativa, ante Plan Estratégico de Pemex

Por Redacción

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Cabildo defenderá el suelo vallense del fracking

El Cabildo de Ciudad Valles puso a consideración una iniciativa de Reglamento de Protección de Suelo, dada la intención del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, en donde se considera al fracking como una práctica de obtención de gas.

Ante la inminencia de una nueva proyección de extracción en varias zonas del país, incluyendo a la Huasteca, el Cabildo organizará una serie de mesas redondas y foros para dar a conocer lo que es el fracking y los peligros en el medio ambiente que provoca esta práctica.

De acuerdo con el ambientalista y ecologista, Alejandro Aguilar Fernández, la fractura hidráulica agota las fuentes de agua de las regiones donde comienza a usarse.

El agua que queda disponible tiene altas posibilidades de contaminarse con químicos usados en el proceso y con el metano, que en grandes cantidades es un veneno contra la naturaleza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, puede causar modificaciones geológicas que afectan el medio ambiente actual, por lo que se anticipa a este tipo de eventos que pueden afectarlos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Convivio de grupos termina en acto político
Convivio de grupos termina en acto político

Convivio de grupos termina en acto político

SLP

Redacción

Desigual choque, motociclista y auto
Desigual choque, motociclista y auto

Desigual choque, motociclista y auto

SLP

Redacción

Fallece una persona en área de trabajo social de la Policía
Fallece una persona en área de trabajo social de la Policía

Fallece una persona en área de trabajo social de la Policía

SLP

Jesús Vázquez

Niega jefe policiaco que estuviera detenido en la barandilla

Adultos llevan a cabo actividades recreativas
Adultos llevan a cabo actividades recreativas

Adultos llevan a cabo actividades recreativas

SLP

Jesús Vázquez