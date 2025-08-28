Cabildo defenderá el suelo vallense del fracking
Proponen iniciativa, ante Plan Estratégico de Pemex
El Cabildo de Ciudad Valles puso a consideración una iniciativa de Reglamento de Protección de Suelo, dada la intención del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, en donde se considera al fracking como una práctica de obtención de gas.
Ante la inminencia de una nueva proyección de extracción en varias zonas del país, incluyendo a la Huasteca, el Cabildo organizará una serie de mesas redondas y foros para dar a conocer lo que es el fracking y los peligros en el medio ambiente que provoca esta práctica.
De acuerdo con el ambientalista y ecologista, Alejandro Aguilar Fernández, la fractura hidráulica agota las fuentes de agua de las regiones donde comienza a usarse.
El agua que queda disponible tiene altas posibilidades de contaminarse con químicos usados en el proceso y con el metano, que en grandes cantidades es un veneno contra la naturaleza.
Además, puede causar modificaciones geológicas que afectan el medio ambiente actual, por lo que se anticipa a este tipo de eventos que pueden afectarlos.
