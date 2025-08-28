Desigual choque, motociclista y auto

Matehuala.- Una persona de sexo masculino se impactó en la motocicleta en que viajaba contra un automóvil en céntrico crucero, al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad para investigar los motivos del percance y aplicar las respectivas sanciones por no respetar las señalizaciones de vialidad.

Los hechos se presentaron la tarde de ayer en la calle Yugoslavia de la colonia 22 de Mayo, donde debido al exceso de velocidad y la falta de precaución se impactaron un motociclista y un automóvil.

Debido al fuerte impacto salió volando el tripulante de la motocicleta y cayó finalmente en el pavimento.

Testigos del accidente pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia, llegando al lugar rápidamente corporaciones de auxilio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los paramédicos rápidamente valoraron al motociclista quien presentaba golpes y fracturas en diferentes partes del cuerpo, y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Al lugar también acudieron los elementos de Tránsito y Vialidad para deslindar responsabilidades del accidente, cabe hacer mención que en los últimos días se han incrementado los accidentes de motociclistas por no respetar la señalética vial y el exceso de velocidad.