Fallece una persona en área de trabajo social de la Policía

Matehuala.- El pasado martes por la tarde estuvo circulando la noticia de que una persona de sexo masculino había fallecido en las celdas de la Policía Municipal, por lo que el director de la corporación Jorge Peña desmintió esta noticia, descartando tales hechos.

Mencionó que efectivamente, atendieron a una persona de sexo masculino llamada Orlando Pérez, de 54 años de edad, originaria del estado de Guerrero, quien llegó a Matehuala la noche del lunes y venia de la frontera norte y aprovechó la escala en la ciudad para bajar del autobús, pues presuntamente se sentía mal, los empleados de la empresa avisaron a la policía sobre esta situación, por lo que los oficiales acudieron a verificar el reporte.

Expresó el jefe policiaco que al llegar vieron a una persona que efectivamente se encontraba en mal estado de salud y pidieron apoyo a la Cruz Roja, quienes lo valoraron, tenía un cuadro severo de diabetes, por lo que fue llevado a un hospital para recibir atención médica.

Comentó que luego de ser atendido y dado de alta fue trasladado al área de Trabajo Social de la dependencia, donde se mantuvo en contacto con sus familiares vía telefónica e indicaron que acudirían por él, por lo cual solicitaban su resguardo.

Agregó que Orlando Pérez permaneció en el área de Trabajo Social donde fue asistido y monitoreado en espera de sus familiares, sin embargo, falleció debido a los problemas de salud que presentaba.

Jorge Peña enfatizó que mantendrá la colaboración en todo momento con personal de la Fiscalía para las investigaciones y sea la instancia quien rinda el veredicto final sobre el deceso.

El comandante aclaró que la persona no estaba en el área de barandilla y mucho menos detenido como circuló en redes sociales y medios de comunicación.