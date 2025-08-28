Adultos llevan a cabo actividades recreativas

Matehuala.- Como parte de las actividades del mes del adulto mayor, los abuelitos del asilo de ancianos Padre José Navarro Sahagún fueron llevados al parque recreativo para realizar un bonito paseo y cambiar las actividades que día a día hacen.

Al llegar al parque recreativo las encargadas de cuidar a los abuelitos hicieron varias actividades didácticas como juegos, ejercicios al aire libre, así como un recorrido por las áreas verdes de este lugar, en los cuales compartieron momentos llenos de risa, compañía y felicidad pues la idea es realizar actividades que les brinden salud, alegría y tengan una mejor calidad de vida.

Durante este mes los abuelitos del asilo han tenido varias actividades didácticas para celebrar el día del adulto mayor, así mismo han realizado campañas en redes sociales para fortalecer el amor, respeto y cariño hacia las personas de la tercera edad, pues son personas que dieron todo en su juventud por sus familias, y es justo que cuando lleguen a una edad adulta se les tenga el respeto que merecen

En el asilo no todo el tiempo están encerrados los abuelitos, pues también cuando hay desfiles como el del 20 de noviembre, el de carnaval entre otros, colocan áreas especiales para que puedan llevarlos y ellos admirar estos eventos, los abuelitos están muy agradecidos con el personal con los cuales día con día tienen una muy buena convivencia.

