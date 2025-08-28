Convivio de grupos termina en acto político

CIUDAD VALLES.- Ayer por tarde, organizaciones sindicales y cañeras hicieron una comida en el Lienzo Charro que terminó en un acto político.

Después de las dos de la tarde, en el ruedo del Lienzo Charro El Caporal integrantes de grupos de la Confederación de Trabajadores de México, una agrupación que aglutina a varios sindicatos, llamada Confederación Joven de México, transportistas de varias partes de la Huasteca y agrupaciones cañeras de los ingenios regionales estuvieron en una comida que culminó con un acto político del ahora miembro del Partido Verde, José Luis Romero Calzada.

La invitación fue abierta tanto a estos sínodos gremiales como a medios de comunicación, esta misma mañana, aunque no hubo programa ni presídium, sino que fue un convivio con más de 500 participantes.