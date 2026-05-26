Cae adulto y se lesiona
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RIOVERDE.- Adulto mayor cae de su propia altura sufriendo algunas lesiones por lo que fue trasladado de urgencia a recibir atención médica.
Los hechos ocurrieron la tarde del lunes en la calle Mollinedo, cuando un adulto caminaba por la banqueta.
Repentinamente cayó de su propia altura, por lo que transeúntes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para brindarle auxilio debido a los golpes que recibió al caer al piso.
Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios, el sexagenario presentó una hemorragia nasal y descompensación metabólica, por lo que fue trasladado de emergencia a recibir atención médica al Hospital del ISSSTE debido a las condiciones que presentaba, donde también estuvo en observación por algunas horas luego de ser evaluado y estabilizado.
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