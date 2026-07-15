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Camerata del Edo. ofrece concierto en Matehuala

Por Jesús Vázquez

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Camerata del Edo. ofrece concierto en Matehuala
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      MATEHUALA.- Dentro de los festejos del 476 Aniversario de la Fundación de Matehuala se presentó la Camerata del Estado en la Catedral de Matehuala, donde ofreció un concierto de música clásica para los asistentes a este magno evento.

      Un gran número de personas se reunieron en la Catedral de Matehuala para disfrutar de la destacada presentación de la Camerata del Estado de San Luis Potosí. Este tipo de actividades forman parte de los festejos del 476 Aniversario de la Fundación de Matehuala; sin embargo, también tienen la finalidad de fomentar y rescatar la cultura entre los matehualenses, pues rara vez se presentan este tipo de espectáculos musicales en la ciudad, además de que el evento fue completamente gratuito.

      La Camerata interpretó diversas melodías clásicas y, fiel a su estilo, también incluyó piezas de la música tradicional mexicana, las cuales fueron del agrado del público asistente. Los presentes disfrutaron de este magno concierto y aplaudieron durante varios minutos al término de cada una de las interpretaciones y especialmente al finalizar la presentación.

      Con este tipo de eventos, se busca acercar las expresiones artísticas y culturales a la población, así como enriquecer las actividades conmemorativas del aniversario de la ciudad y promover espacios de convivencia familiar y sana recreación.

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      Los festejos por el 476 Aniversario de la Fundación de Matehuala continuarán durante los próximos días con actividades culturales, artísticas y recreativas dirigidas a personas de todas las edades.

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