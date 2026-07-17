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Camino de Caleros a Las Ánimas, una ruta peligrosa

El acceso está lleno de maleza, personas pueden sufrir un asalto

Por Jesús Vázquez

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Camino de Caleros a Las Ánimas, una ruta peligrosa
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      Matehuala.- Habitantes de la colonia Las Ánimas y de la comunidad Caleros piden apoyo a las autoridades para que se limpie el camino de acceso a ambas localidades, ya que está lleno de hierba, que creció por las fuertes lluvias que se han registrado en el municipio, la maleza resulta peligrosa. 

      Reportaron que requieren que se limpie el camino de la comunidad de Caleros a la colonia las Ánimas, ya que es un peligro para los habitantes de estos lugares, así como para las personas que pasan, pues entre toda la maleza se esconden animales como ratas, tlacuaches, arañas y víboras, incluso ya hay serpientes que se han metido a las casas de los habitantes de la colonia Las Ánimas, esto es un peligro porque hay muchas familias con niños y puede ocurrir una tragedia.

      Comentaron que además estos lugares pueden ser escondite para que maleantes cometan algún robo a personas que pasen por esta área, así como para dañar a las mujeres que luego salen de su trabajo por la noche, por lo que es necesario se corte la maleza en esta zona, así como se ha estado haciendo en otros lugares.

      Así mismo piden apoyo para que las autoridades policiacas hagan más rondines por la noche en la colonia de Las Ánimas, pues esta colonia está muy olvidada, muchos vándalos aprovechan para cometer sus fechorías, dañando carros y casas.

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