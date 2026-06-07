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Campaña contra violencia de género

Se instalan módulos para que mujeres denuncien

Por Carmen Hernández

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
A
Campaña contra violencia de género

CIUDAD FERNÁNDEZ.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal puso en marcha la campaña preventiva de violencia contra la mujer, instaló un módulo en la plaza principal donde recibirá denuncias de mujeres que han sido violentadas. 

El municipio está promoviendo una vida sin violencia, es por ello que se les brinda información a la ciudadanía, que sufre algún tipo de violencia psicológica, física y económica, para que se acerquen y denuncien si han sido víctimas de algún tipo de violencia. 

Lo que se busca es que las víctimas denuncien al agresor, aunado a ello se les estará brindando el abanico de servicios de apoyos para las féminas. 

Las mujeres pueden acercarse a solicitar información a los módulos ubicados en la plaza principal o en su caso a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

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