Denuncia hotelera suciedad en la ciudad

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CIUDAD VALLES.- Hotelera y exalcaldesa de Valles se quejó del basurero que hay en la zona centro y que da una impresión negativa a los turistas.

Lilia del Carmen Lara Compeán, quien es propietaria de un hotel que se encuentra en la calle 5 de Mayo, cerca del mercado y una zona de bares, se quejó no solamente de la mala imagen que se llevan los turistas por la gran cantidad de basura que hay en las calles, principalmente en la ya mencionada, sino también del descuido en el que tienen las entradas al municipio, en los cuatro puntos cardinales.

Esto lo expuso en una reunión de autoridades, hoteleros y prestadores de servicio para conformar un nuevo reglamento de turismo en el Ayuntamiento.

La exposición fue al inicio de la sesión y gran parte de ella versó sobre la limpieza en áreas públicas y parajes.

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