logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN SU VIDA

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN SU VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Alumna de la UIC estará en Parlamento Juvenil Universitario

Formará parte de Juventudes en Movimiento

Por Jesús Vázquez

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
A
Alumna de la UIC estará en Parlamento Juvenil Universitario
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- La estudiante María José López García, alumna del segundo semestre de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Intercultural de Matehuala, fue seleccionada para formar parte de la primera edición del Parlamento Juvenil Universitario "Juventudes en Movimiento", evento que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

      La selección de la estudiante se realizó mediante un proceso de evaluación en el que se consideraron aspectos académicos, exposición de motivos y compromiso con las causas de las juventudes, reconociendo así su potencial y liderazgo como representante de la comunidad universitaria.

      Este parlamento tiene como objetivo brindar a las y los jóvenes universitarios un espacio de formación y participación en el que puedan conocer de manera cercana el trabajo legislativo, desarrollar habilidades de argumentación, análisis y construcción de propuestas, así como fortalecer su compromiso con la vida pública y democrática del país.

      La participación de María José López García representa un motivo de orgullo para la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, ya que refleja el talento, la preparación y el interés de sus estudiantes por involucrarse activamente en los asuntos que impactan a la sociedad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Unidad Académica Matehuala reconoce el esfuerzo y dedicación de la estudiante, al tiempo que le desea el mayor de los éxitos en esta importante experiencia académica y de formación ciudadana, confiando en que su participación contribuirá a enriquecer su desarrollo profesional y personal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fotos | Corriente daña puente e incomunica ejido en Tanquián
      Fotos | Corriente daña puente e incomunica ejido en Tanquián

      Fotos | Corriente daña puente e incomunica ejido en Tanquián

      SLP

      Huasteca Hoy

      Sólo motocicletas y peatones pueden pasar a La Sagrada Familia

      Educarán a turistas que visitan parajes
      Educarán a turistas que visitan parajes

      Educarán a turistas que visitan parajes

      SLP

      Redacción

      Lluvias obligan al cierre de parajes
      Lluvias obligan al cierre de parajes

      Lluvias obligan al cierre de parajes

      SLP

      Redacción

      La turbulencia del agua genera muchos riesgos para los turistas

      Chocan auto y camioneta
      Chocan auto y camioneta

      Chocan auto y camioneta

      SLP

      Redacción