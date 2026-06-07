Alumna de la UIC estará en Parlamento Juvenil Universitario

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Matehuala.- La estudiante María José López García, alumna del segundo semestre de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Intercultural de Matehuala, fue seleccionada para formar parte de la primera edición del Parlamento Juvenil Universitario "Juventudes en Movimiento", evento que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

La selección de la estudiante se realizó mediante un proceso de evaluación en el que se consideraron aspectos académicos, exposición de motivos y compromiso con las causas de las juventudes, reconociendo así su potencial y liderazgo como representante de la comunidad universitaria.

Este parlamento tiene como objetivo brindar a las y los jóvenes universitarios un espacio de formación y participación en el que puedan conocer de manera cercana el trabajo legislativo, desarrollar habilidades de argumentación, análisis y construcción de propuestas, así como fortalecer su compromiso con la vida pública y democrática del país.

La participación de María José López García representa un motivo de orgullo para la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, ya que refleja el talento, la preparación y el interés de sus estudiantes por involucrarse activamente en los asuntos que impactan a la sociedad.

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La Unidad Académica Matehuala reconoce el esfuerzo y dedicación de la estudiante, al tiempo que le desea el mayor de los éxitos en esta importante experiencia académica y de formación ciudadana, confiando en que su participación contribuirá a enriquecer su desarrollo profesional y personal.