Preparan fiestas de San Antonio de Padua

LAGUNILLAS.- Alistan las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua, que se realizarán los días 12 y 13 de junio.

La fiesta arrancará con el ballet folklórico Xochitini de la Casa de la Cultura del Barrio de San Sebastián y al terminar se tiene contemplado la participación del Trío Alegría Huapanguera.

No podrá faltar para el 13 de junio la tradicional quema de pólvora, para cerrar con broche de oro el baile con el grupo el Respeto del Norte.

Por lo que invitan a la población para que acuda al evento para celebrar las fiestas patronales, lo que se recaude será destinado para la parroquia.

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La feligresía espera participar en los diversos eventos que se tienen programados para esta fiesta patronal de San Antonio de Padua.