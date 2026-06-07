Aumenta la llegada de remesas

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Las remesas enviadas por migrantes potosinos desde Estados Unidos, registraron un crecimiento superior al promedio nacional durante el primer trimestre de 2026, una tendencia que podría llevar al estado, a cerrar el año con cifras históricas cercanas a los 500 millones de dólares, informó el titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández Segura.

Remesas potosinas muestran repunte en 2026

El funcionario explicó que entre enero y marzo se observó un incremento de entre 3 y 12 por ciento en el flujo de recursos enviados por connacionales, un comportamiento que contrasta con el estancamiento registrado durante 2025. Señaló que el año pasado cerró sin pérdidas, pero tampoco con aumentos significativos, situación que se había mantenido durante la última década.

Hernández Segura atribuyó este repunte a una mayor actividad económica de la comunidad migrante potosina en Estados Unidos y confió en que la tendencia continúe durante los siguientes meses. Indicó que el comportamiento del segundo trimestre, correspondiente a abril, mayo y junio, será determinante para confirmar si el estado mantiene el ritmo de crecimiento observado al inicio del año.

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Coordinación entre IMEI e INM para mejorar atención migratoria

En otro tema, el titular del IMEI informó que mantiene coordinación permanente con la representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en San Luis Potosí para atender reportes relacionados con revisiones migratorias y el servicio que reciben usuarios en puntos de entrada y salida del país.

Detalló que cada semana sostienen reuniones con el delegado federal del INM con quien han abordado diversas quejas ciudadanas relacionadas principalmente con los tiempos de espera en aeropuertos. De acuerdo con las autoridades migratorias, el incremento en las revisiones obedece al aumento de usuarios en vuelos internacionales; sin embargo, el Gobierno del Estado ha solicitado agilizar los procesos y mejorar la atención a los viajeros.

Entre las inconformidades recibidas destacan casos de familias cuyos hijos requieren documentación migratoria para viajar al extranjero y que enfrentaron complicaciones por la falta de sellos o validaciones necesarias. Hernández Segura señaló que estos planteamientos ya fueron expuestos a las autoridades federales con el objetivo de evitar afectaciones a los usuarios y garantizar una atención más eficiente.