14 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL VINO San Luis

Con gran éxito se realizó la 14ª Edición del Festival Internacional del Vino San Luis Potosí, consolidándose como el más importante de Latinoamérica, con una asistencia de aproximadamente 5,000 visitantes.

El evento tuvo como escenario el emblemático Centro de las Artes de San Luis Potosí.

Ahí, el Licenciado Alejandro Espinosa Abaroa, Director del Festival Internacional del Vino, dio la bienvenida a autoridades e invitados especiales, quienes dirigieron un mensaje, ellos: el Maestro Enrique Galindo Ceballos , Presidente Municipal de San Luis Potosí, Lic. Juan Carlos Torres Cedillo, Secretario de Cultura; y la Licenciada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, Secretaria de Turismo del Estado, en representación del Lic. José Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador del Estado de San Luis Potosí.

Además, se contó con la presencia de la Maestra Laura Luz García Lumbreras, Directora del Centro de las Artes, el Lic. Mario García Valdéz, Secretario de Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí, y Representantes de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí

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Enseguida se realizo el corte del listón inaugural del Festival, que en esta edición reunió a más de 150 casas vinícolas nacionales e internacionales, provenientes de países como España, Francia, Estados Unidos y Portugal, mezcaleras, restaurantes, y mucho más, ofreciendo la degustación de más de 500 etiquetas de vino.

El impacto del Festival Internacional del Vino trascendió la experiencia del evento, impulsó sectores clave como la hotelería en San Luis Potosí, la gastronomía local, el comercio y proveedores de servicios.

Sin duda, una experiencia única de vino, gastronomía y cultura en San Luis Potosí.