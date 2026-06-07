Corrientes pluviales incomunican comunidad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TANQUIÁN.- El ejido La Sagrada Familia quedó incomunicado de vehículos y camiones, ya que sólo las motos y los peatones pueden pasar por el puente viejo, después que la corriente de agua se llevó el camino provisional.

Varios ciudadanos informaron en sus redes sociales que peatones y motociclistas han vuelto a usar el puente viejo que une el camino Tamuín-Tanquián, porque el camino provisional que se construyó mientras se arregla el puente fue erosionado a fuerza de agua, con las crecientes provocadas por las lluvias de esta semana.

El riesgo que prevén los que recorren este tramo y que viven en La Sagrada Familia es que el puente en reparación no está en condiciones de soportar tráfico y no hay otra opción para llegar a este lugar, ubicado a seis kilómetros de la cabecera municipal.