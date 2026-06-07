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Corrientes pluviales incomunican comunidad

Por Redacción

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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Corrientes pluviales incomunican comunidad
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      TANQUIÁN.- El ejido La Sagrada Familia quedó incomunicado de vehículos y camiones, ya que sólo las motos y los peatones pueden pasar por el puente viejo, después que la corriente de agua se llevó el camino provisional.

      Varios ciudadanos informaron en sus redes sociales que peatones y motociclistas han vuelto a usar el puente viejo que une el camino Tamuín-Tanquián, porque el camino provisional que se construyó mientras se arregla el puente fue erosionado a fuerza de agua, con las crecientes provocadas por las lluvias de esta semana.

      El riesgo que prevén los que recorren este tramo y que viven en La Sagrada Familia es que el puente en reparación no está en condiciones de soportar tráfico y no hay otra opción para llegar a este lugar, ubicado a seis kilómetros de la cabecera municipal.

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