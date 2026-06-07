KENIA OS TERMINA SU RELACIÓN CON "AMOR Y RESPETO"
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LA HISTORIA DE AMOR DE LOS CANTANTES PESO PLUMA Y KENIA OS HA LLEGADO A SU FIN DESPUÉS DE UNA ROMANCE DE AÑO Y MEDIO, AMBOS COMPARTIERON UN COMUNICADO EN EL QUE CONFIRMARON LO QUE SE VENÍA SOSPECHANDO EN REDES DESDE HACE UNOS DÍAS, QUE SU NOVIAZGO HABÍA LLEGADO A SU FIN. ASEGURAN QUE LA RELACIÓN TERMINÓ CON AMOR, RESPETO Y EN LOS MEJORES TÉRMINOS.
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