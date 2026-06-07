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Rescata PC cachorros, estaban abandonados

Por Jesús Vázquez

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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Rescata PC cachorros, estaban abandonados
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      Matehuala.- Personal de Protección Civil rescató cinco cachorros que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad en un predio ubicado sobre la calle Rivas Guillén. Los elementos de esta corporación los trasladaron con un médico veterinario para que recibieran atención médica.

      La acción se realizó tras recibir un reporte ciudadano, lo que permitió poner a salvo a los pequeños animales, quienes ahora se encuentran bajo resguardo en las instalaciones de Protección Civil. 

      Más allá del rescate, esta historia representa una oportunidad para cambiar la vida de estos cachorros. Por ello, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para sumarse a la adopción responsable y brindarles un hogar seguro, lleno de cuidado y cariño.

      Protección Civil reiteró la importancia de fomentar el respeto, protección y bienestar de los animales. Las personas interesadas en adoptar pueden acudir directamente a las instalaciones de la corporación para solicitar mayor información.

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      Asimismo, se exhorta a la población a ser consciente y responsable con sus mascotas, promoviendo su esterilización para evitar camadas no deseadas que, en muchos casos, terminan siendo abandonadas.

      En las últimas semanas ha aumentado el abandono de perros y gatos en diferentes calles de la ciudad. 

      Ciudadanos han detectado cachorros abandonados, y algunos de ellos han optado por rescatarlos para buscarles un hogar digno y seguro.

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