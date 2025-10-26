logo pulso
Cañeros iniciarían zafra endeudados

Por Redacción

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Cañeros iniciarían zafra endeudados

CIUDAD VALLES.- Mal y de malas, con el precio del azúcar por los suelos, los cañeros ahora adeudan al Ingenio Plan de Ayala, que les pagó la tonelada a un monto mayor al que tiene ahora. 

El líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala, Eduardo Martínez Morales explicó que hace unos meses, a los cañeros les liquidaron a 16 mil 300 el precio de la tonelada del endulzante, sin embargo, se ha desplomado a 16 mil 100 y, por ese motivo, ahora los productores agrícolas incluso tienen una deuda con la empresa. 

El cálculo sobre la deuda actual es un asunto que se tiene que ver en el Comité Cañero, pero la estimación es que hay una deuda de 14 pesos por tonelada, según el movimiento económico mundial y al precio del azúcar tasado en el mercado local.

