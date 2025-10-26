Hoteleros esperan lleno por Xantolo

CIUDAD VALLES.- La ocupación hotelera podría alcanzar el lleno total la semana del Xantolo, de acuerdo con cálculos de la directora de Turismo, Vernice Alejandra Soria Treviño.

De acuerdo con datos que tiene en su agenda la directora de esta instancia, en este fin de semana del 24 al 26 de octubre, la ocupación que han registrado los principales hoteles y hostales es del 70 por ciento.

No obstante, la funcionaria y también empresaria hotelera calcula que la ocupación será de un 100 por ciento para el fin de semana que entra que comienza el viernes 31 de octubre y que culmina con el domingo 2 de noviembre, fecha de conmemoración de Todos Santos o Día de Muertos.