Celebrará iglesia el día de fieles difuntos

Se realizará la Marcha de los Santos

Por Carmen Hernández

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Celebrará iglesia el día de fieles difuntos

RIOVERDE.- La Iglesia de Santa Catarina de Alejandría tiene todo listo para celebrar Todos los Santos y Fieles Difuntos, y como parte del evento se tiene programada la Cruz de luz. 

El párroco de la Iglesia José Javier Pacheco Torres dio a conocer que se tiene lista una serie de actividades para conmemorar todos los santos. 

Para el 1 de noviembre a las 6:30 de la tarde se les invita a todos los niños a caracterizarse de un Santo, se premiará a los 3 primeros lugares, se realizará un recorrido por la plaza principal, que será la Marcha de los Santos.  

A las 8:50 de la noche se efectuará la Procesión de la luz al Panteón Municipal y el privado, se estará rezando el rosario y se le pide a la feligresía llevar una veladora para colocarla en la tumba del ser querido que ya falleció. 

Mientras que del 31 al 2 de noviembre se realizará la monumental Cruz de Luz, frente al templo, la veladora deberá de llevar el nombre del fiel difunto que se adelantó.

